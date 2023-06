Super-kokken vinder endnu en pris

Del via email

Listen over præmier og hædersbevisninger er lang, og i weekenden blev den lidt længere. Michelin-kokken Claus Henriksen fra Mota deltog sammen med Tor Stubbe i konkurrencen Sol Over Gudhjem – og de vandt dessertkonkurrencen.

– Jeg synes, det er fantastisk. Når er man oppe mod så skarpe mennesker, så er det altid sjovt. For mig gælder det om at komme ud af min comfort zone, så det bliver noget andet. Det er altid sjovt at lave noget som man ikke er vant til – det kan man få en masse ud af, og når man så vinder er det helt fantastisk, siger Claus Henriksen, der ikke længere har styr på, hvor mange priser, han egentlig har vundet.

Vinderretten bestod af to dele: En pre-dessert, som bestod af en østers/rabarber sorbet, krystalliseret chokolade infuseret med østersskaller og tang. Selve desserte var en yoghurt parfait på Unika 14 med chokolade Whole chokoladegrene, skårede og marinerede bornholmske jordbær og urter med lun æggesnaps med bornholmsk brændevin.

Retterne blev skabt ud fra en såkaldt mystery box, hvor der var nogle råvarer i og krav om at mindst en af dem skulle indgå.

Præmie på 10.000 kroner til deling. Ikke rigtigt.