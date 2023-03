Skoler må veksle skematimer

Færre, men bedre timer på skoleskemaet.

Det er i korthed det, det går ud på, når undervisningstiden sættes ned i skolerne.

Det er børne-, unge- og undervisningsudvalget i Odsherred med på, at skolerne får lov til igen næste skoleår. Og udvalget åbner endda op for en udvidet ordning.

Ved at nedsætte undervisningstiden op til to timer hver uge kan skolerne frigøre ressourcer til at give mere faglig støtte til en klasse ved at sætte ekstra personale på. Ordningen gælder for 4.-9. klasserne.

To lærere i klassen

– Der kan på den måde bruges nogle penge på tolærerordninger, forklarer formanden for udvalget, Hanne Pigonska (V).

Højby Skole, Vig Skole, Herrestrup Skole, skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve samt Odden, Nykøbing og Egebjerg Skole har alle over for udvalget beskrevet, hvordan de vil anvende de ressourcer, der frigives ved at skære nogle få timer af skemaet hver uge. Anvende dem til at have to lærere i klasserne og mindre hold i nogle af timerne.

Et automatisk ja

For skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve har udvalget nikket ja til, at der åbnes mulighed for at veksle endnu flere skematimer til at sætte ekstra lærere ind i klasserne.

– Samtidig har vi besluttet, at vil flere skoler gøre brug af den mulighed, så får de automatisk et ja herfra, fortæller Hanne Pigonska. Hun oplyser, at det drejer sig om yderligere tre timer.