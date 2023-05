Tennisklubber ramt af forsinkelser

Tennisklubber i Odsherred har unægteligt haft nervøse trækninger dette forår, hvor det firma, HP-Tennis, som normalt står for at klargøre tennisbanernes grus til sommerens kampe, har været forsinket af et meget vådt forår. Flere klubber har været nødsaget til at holde standerhejsning, som markerer sæsonstarten, uden at have banerne klar. I Asnæs Tennisklub blev standerhejsningen med turnering, tenniskanon og bobler rykket en uge frem til lørdag den 6. maj. Der blev derfor draget et lettelsens suk i bestyrelsen, da HP-Tennis onsdag i sidste uge dukkede op med hele kavaleriet i form af graveudstyr, fejemaskiner og grusspredere.

Foto: Marianne Nielsen.