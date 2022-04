Del via email

Navne: Familien Yurdakul, Digterparken i Nykøbing, havde masser af feste over forleden. Indehaver af Cafe Nykøbing og byrådsmedlem for socialdemokratiet, Dogan Yurdakul, rundede den 1. april 50 år. Samme dag skulle og blev det også fejret, at fru Hacer Yurdakul havde overstået sine eksamner og afsluttet uddannelsen som social- og sundhedshjælper.