Vig Festival: Popstjerne dukkede pludselig op til teamchef-dag

Der ventede Vig Festivals holdledere en stor musikalsk overraskelse på weekendens kickoff- og teamchef-dag – ét af navnene fra plakaten til Vig Festival 2023, singer-songwriter Rasmus Walter.

Kickoff-dagen blev holdt på EUC Audebo, hvor der var plads til, at de mange frivillige festival-folk kunne overnatte på skolehjemmet, og her dukkede Rasmus Walter op og gav surprise-koncert. En mand med en guitar.

Ét af navnene fra plakaten til Vig Festival 2023, singer-songwriter Rasmus Walter, gav surprise-koncert. Privatfoto

– De vidste godt, at vi havde en overraskelse til dem, men ikke hvad det var, fortæller festivalleder Ole Rasmussen.

– På den måde fik de en lille forsmag på, hvad der venter på sommerens festival. Og mange af de her mennesker har jo slet ikke tid til at høre musik, når festivalen kører. De vælger at være frivillige og teamchefer, fordi de synes, det er sjovt at indgå i et fantastisk arbejdsfællesskab omkring festivalen, siger festivalleder Ole Rasmussen.

Ryste sammen-tur

Teamchef-dagen plejer at vare tre-fire timer – i år tilbragte deltagerne en hel dag sammen, og der var mulighed for overnatning for dem, der havde tid og lyst.

125 af festivalens i alt 220 teamchefer og koordinatorer deltog i arrangementet, og halvdelen af dem blev og overnattede på skolehjemmet, oplyser festivallederen.

– Det har været super energi-givende, og de frivillige ledere har været glade for at være sammen og kickstarte sæsonen, siger Ole Rasmussen.

– Det kræver meget samarbejde at arrangere Vig Festival, og vi vil gerne have, at de frivillige ledere lærer hinanden bedre at kende på sådan en ryste sammen-tur.

– De frivillige chefer og deres teams tager et kæmpe ansvar, når vi holder festival. Men hvis de også kender dem fra nabo-teamet godt, så er det nemmere at træde til og give en hjælpende hånd. Og det er også nemmere at spørge om hjælp, siger Ole Rasmussen.

Festivallederen havde også en masse information om årets festival, han skulle videregive til deltagerne.