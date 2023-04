Politiet efterlyser møbelejere

Politiet efterlyser ejerne af denne stol.

Politiet formoder, at de ligger inde med tyvekoster. Men de ved faktisk ikke, hvor de stammer fra.

Derfor efterlyser de ejerne af to Arne Jacobsen-stole. Der er tale om et eksemplar af “Ægget” og et cognacfarvet eksemplar af “Svanen”.

– Vi mistænker kraftigt, at begge dele er tyvekoster, men vi kan ikke afgøre hvorfra. Det vil vi gerne finde ud af, så hvis man kender nogen, der ved noget, så hører vi meget gerne fra dem, siger Thomas Kristensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet er lidt tilfældigt kommet i besiddelse af de to stole. De var i Nykøbing for at tale med en 49-årig mand i forbindelse med en anden sag. Og det gav pote i mere end en forstand. For da de var i lejligheden – hvor de også fandt møblerne – lykkedes det politiet at sætte manden i forbindelse med et indbrud i en butik i Nykøbing i oktober 2022, hvor der blev stjålet et kontantbeløb. Det er manden nu sigtet for.

Desuden sigter politiet nu den 36-årige mand, som står som lejer af lejligheden, i en sag om en stjålet pc fra et indbrud i Annebergparken i oktober 2022. Den fandt de også i lejligheden, fortæller Thomas Kristensen.