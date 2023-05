Da Per Røntved i midten af firserne blev træner i Fårevejle BK, skulle både han og klubben lige vænne sig til hinanden. Det husker Frede Riesegaard, som dengang var klubformand og samtidig spillede med på førsteholdet i serie 3. Og seriefodbold og professionel fodbold er to meget forskellige verdener. Trænerjobbet i Fårevejle kom i stand, efter at Per Røntved var blevet ramt af en hjerneblødning, som lammede ham i den ene side af kroppen. Han skulle nu i gang med et nyt liv.

-Per ville gerne fortsætte med fodbolden, og Fårevejle var hans første trænerjob. Han gik virkelig til opgaven med højt humør og gå-på-mod. Han skulle selvfølgelig lige vænne sig til at være træner og til forholdene i en lille serieklub, og han og vi skulle vænne os til, at han ikke kunne komme hele vejen med rundt til træningen. Men Per var en fantastisk fyr, som altid var i godt humør, siger Frede Riesegaard, som også husker Per Røntved som en person, der kom med mange gode idéer i træningen.

-Han snakkede gerne med alle, og han kunne huske imponerende mange ting fra sin karriere, når han fortalte anekdoter. Der var altid mange grin og højt humør, når han fortalte. Det var altid sjovt, siger Frede Riesegaard.

Per Røntved fortsatte efter to sæsoner i Fårevejle som træner i Jægersborg, som spillede lidt højere oppe i rækkerne. Han begyndte herefter at spille golf i den lokale klub, Dragsholm Golf Club. Per Røntved lavede således hole-in-one med én arm.

-Det blev hans helt store interesse. Han blev ret dygtig, og det imponerede mange, at han kunne blive så god. Det var vildt imponerende. Det kræver virkelig viljestyrke at spille med én hånd. Denne viljestyrke viste han jo også som professionel fodboldspiller i Tyskland, siger Frede Riesegaard.

Formanden for Fårevejle BK, Allan Steen Hansen, har på klubbens Facebook-side følgende mindeord om Per Røntved:

“Jeg har selv haft fornøjelsen af at have Per som træner i mine ungdomsår her i klubben. Pers evne til at få os til at tro på os selv var uden sidestykke og har betydet meget for mig frem til i dag. En fighter og inspirator, der kunne få det bedste frem i os. Per var altid i godt humør, når man mødte ham. Per havde altid tid til at stoppe op og snakke med folk og han vil i høj grad blive savnet., fortæller Allan Steen Hansen og fortsætter:

– “I 2019 blev der i forbindelse med udgivelsen af Rune Engstrøms bog om Per "Det Gyldne Venstreben" afholdt en opvisningskamp, som Fårevejle Boldklub var vært for. Her deltog en række tidligere landsholdsspillere samt spillere fra lokalområdet. Kampen blev spillet på et velbesøgt Fårevejle Stadion, hvor nogle fans endda havde taget turen hele vejen fra Tyskland for at møde Per”.