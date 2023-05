Odden sætter strøm til elbilerne

Havnebyen: Mens man i hele Odsherred sukker efter ladestandere til elbiler, får man på Odden snart mulighed for at sætte bilen i stikket. Fire nye ladestandere er ved at blive sat op ved Olgas.

– Det har længe været et ønske fra vores side at få en ladestation på Sj. Odde til lynladning. Velviljen fra gode lokale partnere betyder enormt meget for hele det projekt; det at få flere til at vælge at køre grønt, siger Anders Krag, som er Managing Director i selskabet E.ON Drive Infrastructure, der står for opsætning og drift af ladestanderne ved Olgas.

Når projektet er færdigt, kommer der i til at være otte lynladeudtag, der samlet set udbyde 1200 kW i effekt, altså op til 300 kW per udtag, men ved to samtidigt opladende biler op til 150 kW per udtag. Med lokationen på Sj. Odde ved den økologiske grill og kiosk Olgas, kan el-parkeringspladserne benyttes af alle, og der vil være mulighed for en kop kaffe, et godt måltid eller et spil gratis minigolf.

– Tanken bag at have en lynladerlokation på Sj. Odde er at tilbyde muligheden for at lade, mens man er på farten, eller hvis man er i sommerhus uden mulighed for at lade. Men også det at kunne tilbyde muligheden for at få en oplevelse med på vejen, mens man lader, siger Anders Krag.

Allerede i begyndelsen af juni kan elbilejere få strøm på bilen fra de nye ladestandere på Odden. Pressefoto.

Også Olgas ejere er glade for, at man nu snart kan lade sin elbil på Odden.

– Vi er glade for at kunne være med til at løfte denne opgave, så vi kan tilbyde opladning til vores kunder, siger Anders Singh Vesterdahl, der er blandt ejerkredsen af Olgas.

Mens planlægningsarbejdet mellem E.ON Drive og forsyningsselskabet har været i gang i 11 måneder, har E.ON Drive Infrastructure nu sat gang i det fysiske anlægsarbejde med installationen af ladestandere, og forventer at have afsluttet denne i begyndelsen af juni.