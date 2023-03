Ny værker fra de faste kunstnere: Årets første udstilling i Huset i Asnæs

Del via email

Huset i Asnæs åbner det nye udstillingsår lørdag den 11. marts med en fællesudstilling med de faste kunstnere, der præsenterer et udvalg af nye værker – maleri, grafik, skulptur, keramik, collage, billedtæpper og meget mere.

Keramiker Lis Biggas – eksempelvis – arbejder med at tage afstøbninger af lokalt fangede fisk og viderebearbejder dem i sine værker. Hun blandt andet fade, hvor hun har brugt fisken lange. Den farvede begitning og blanke glasur giver en illusion om at kigge ned i havet.

Kirsten Bøgh arbejder med stilleben og interiør som en kulturel hukommelse. Vores rum og genstande vil altid eksistere og beskriver vores identitet. Derudover arbejder hun med farvens lys og bruger kolorismen (særlig retning indenfor maleriet, red.) til at skabe intimitet i malerierne.

Krydsfelt mellem spejle

I Dag Aronsons værk ser vi en kvindefigur i et krydsfelt mellem to spejle. Spejlet til venstre for hende refererer til hendes tanker – det abstrakte. Spejlet til højre viser personer, som hun forholder sig til.

Jørn Bromann udstiller skulpturer og tegninger. I skulpturerne forsøger han at indarbejde tid, spor og tegn. I sine tegninger undersøger han geometriske, konstruktive og sanselige grafiske udtryk.

Poul Erik Nielsen indarbejder kendte figurer fra kunsthistorien i sin grafik – Michelangelos Adam fra Det Sixtinske Kapel i Vatikanstaten, David på Galleria dell'Accademia i Firenze og Venus fra Botticellis ”Venus’ fødsel” på Uffizierne i Firenze.

En kommentar til den aktuelle verdenssituation, hvor Adam igen må høre for sit syndefald, der bragte krigen til verden, David roses for kampen mod Goliat, og Venus prises for håb om fremtidig frugtbarhed og lykke.

Derudover udstiller Huset-kunstnerne Allan Stabell, Anne Rolsted, Better Lübbert, Birgit Daa Birkkjær, Birgit Krogh, Charlotte Krogh, Didder Geisler, Hanne Løcke, Hans Helge Nielsen, Henriette Duckert, Jørgen Albrechtsen, Jørn Bromann, Karen Borch, Kirsten Bøgh, Margrethe Agger, Martin Birk Møller, Michael Abel, Pia Fonnesbech, Søren Schaarup og Troels Trier.

Billed-elementer hænger i tråde og ses gennem transparente membraner med påsatte knappe i Helle Frøsigs vægobjekter. PR-foto

I Husets X-Rum viser billedkunstner Helle Frøsig vægobjekter med mange lag i billed-fladen. Elementer hænger i tråde og ses gennem transparente plastikmembraner med påsatte, polstrede knapper.