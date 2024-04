<p>Venstremanden Mathias Hansen er træt af at danse om den varme grød. Det store dækoplag, som er efterladt i Egebjerg, skal væk. Men om politiet kan få ejeren til at fjerne dem, eller om kommunen selv må i gang med den store skovl, må tiden vise. Men skulle det sidste blive tilfældet, så skal den beslutning tages med friske tal for omkostningerne på bordet, mener han.</p>