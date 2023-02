Nu kan borgerne hente en rollator eller et par krykker

Odsherred: Farvel til skrankepaver og lange sagsbehandlingstider, bevillingsmøder og andet hejs. Nu bliver tingene lidt nemmere for de borgere i Odsherred Kommune, der har brug for at låne albuestokke, rollatorer, badebænke og toiletforhøjere med armlæn.

Det bliver helt ligetil at få fat i en rollator eller en badebænk eller et par krykker. Man henter dem simpelthen bare, hvis man mangler. Foto: Birgit Retz-Hofmann

I et forsøg på at gøre tingene mere smidige og ligetil, åbner Hjælpemiddeldepotet næste uge en skranke på Vangen 1 i Nykøbing Sj. Her kan borgerne komme og få udleveret hjælpemidlerne. Man bliver heller ikke registreret for hjælpemidlet. Det eneste krav er, at man kan fremvise dokumentation for, at man er Odsherred borger.

Sara Davies, Afdelingsleder i Visitation og Hjælpemidler i Odsherred Kommune, forklarer at udleveringsskranken og fjernelsen af administrationsleddet er en del af det afbureaukratiseringsarbejde, som er skudt i gang af Byrådet:

– Vi har analyseret, hvordan vi arbejder mere effektivt ved at fjerne arbejdsgange, regler og rutiner, som egentlig ikke skaber værdi. Her i Hjælpemiddelteamet så vi på om det giver mening med sagsbehandling og kontrol med udlånet af en række af vores hjælpemidler. Vi nåede frem til, at for de enklere og ukomplicerede hjælpemidler, så kunne vi sagtens indføre en mere fleksibel proces, fortæller Sara Davies.

Medarbejderne i udleveringsskranken kan hjælpe med at indstille hjælpemidlet, men man kan ikke få råd og vejledning fra en hjælpemiddelterapeut. Borgerne skal desuden selv sørge for transport af hjælpemidlet og evt. montering i eget hjem. Man kan låne hjælpemidlet så længe man ønsker, og hjælpemidlet skal leveres retur til Hjælpemiddeldepotet den dag, der ikke længere er behov.

Sara Davies er ikke så nervøs for, at den manglende forudgående sagsbehandling eller bevilling vil medføre misbrug:

– Vi har et tillidsbaseret forhold til de borgere, som har brug for vores hjælpemidler – og det er trods alt begrænset, hvor mange der ønsker sig at få en badebænk eller rollator, som ikke med en traditionel sagsbehandling ville have fået bevilget hjælpemidlet. Vi ser det her som en måde, at fjerne en praksis, der måske ikke gav den store mening eller skabte værdi for nogen. Og så håber vi selvfølgelig, at borgerne vil opleve det som en lettelse og en serviceforbedring, siger slutter Sara Davies.

Udleveringsskranken ligger på Vangen 1 i Nykøbing Sj og har åbent dagligt kl. 10-11.