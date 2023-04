Militære øvelser ved Gniben i uge 15

Del via email

Fra Søværnet har vi modtaget følgende om uge 15 på Gniben:

Efter en dejlig lang påskeferie, er besætningen på Søværnets Center for Våben klar til en spændende uge.

En af vores farvandsovervågnings enheder skal gennemføre chefprøve. Den kommende skibschef skal demonstrere indgående viden om skib og maritime operationer. Center for Våben støtter med optimale realistiske rammer, så chef-eleven kan gennemføre den vigtige prøve.

Senere på ugen kommer to hollandske inspektionsfartøjer forbi og gennemfører et skræddersyet træningsprogram tilpasset de to skibes operationsmønster. Der vil forekomme skydning med mindre våbentyper ligesom der vil være droneflyvninger.

Stranden ved Gniben er fortsat lukket.