Lokalbetjent rejser verden rundt

Til dagligt slår hun sine folder i Asnæs og Nykøbing, hvor hun tager imod anmeldelser, skriver rapporter, laver cyklistprøver og underviser skolebørn i trafik.

Men med jævne mellemrum pakker lokalbetjent Inge Fremming kufferten og skifter skolebørnene ud med kolleger i Bhurkina Faso, Ghana, Kenya, Mali, Seyschellerne, Nigeria, Indonesien og mange andre steder rundt i verden. Meget langt fra Odsherred. Hun er nemlig en del af Rigspolitiets Internationale Undervisnings- og Facilitatorgruppe, som det så fint hedder.

– Jeg underviser andre politifolk i efterforskning og politiarbejde, siger Inge Fremming.

Flydende fransk

Det er omkring et år siden, Inge Fremming begyndte som fast lokal betjent i Nykøbing og Asnæs. Inden da har hun i mange år arbejdet som efterforsker hos kriminalpolitiet i Roskilde med personfarlig kriminalitet, nærmere bestemt børnesager og med speciale i videoafhøringer er hun et værdifuldt kort som underviser.

– Desuden taler jeg flydende fransk, og det er der ikke mange betjente, der gør, siger hun.

Inge Fremming troede nemlig, hun skulle være tolk og arbejde i Bruxelles, så hun tog en uddannelse, der passede til det. Og kedede sig nærmest til døde.

– Hold nu k… hvor var det kedeligt. Så søgte jeg ind som stewardesse, men det var jeg for åbenmundet til, og så søgte jeg ind til politiet. Det var en fuldstændig impulsiv og skør ide, men jeg kom ind, siger hun.

Undervisningsturene er typisk af et par ugers varighed, men Inge Fremming har også haft længere ture i udlandet. i 2008 var hun på mission i Kosovo i nu måneder, og i 2014 var hun på Afrikas Horn i 15 måneder.

– Det er en anden måde at lave politiarbejde på. Det er dejligt at videreføre de ting, man selv kan, siger hun.

Tilpasse til virkeligheden

Hun oplever de udenlandske kolleger som meget videbegærlige og ivrige efter at få ny viden, selvom det ofte er nødvendigt at gentænke metoderne, så de passer ind i for eksempel en afrikansk virkelighed.

– Det er det, der er sjovt. At agere i en helt anderledes virkelighed. Deres retssystem er ofte helt anderledes end vores, og det er vi nødt til at forholde os til. Et sted tæller vidner ikke. Et andet sted dur beviser fra første efterforskningsrunde ikke. Der er mange varianter, siger Inge Fremming, der blandt andet også underviser i afhøringsteknik under overholdelse af menneskerettighederne.

– Vi er tit utilfredse med forholdene og skælder en del ud. Men når man kommer ud i verden bliver man mindet om, hvor godt vi egentlig har det. Det er meget sundt, siger hun.

Det er meget godt at få genopfrisket, hvor godt vi faktisk har det her i Danmark. Det bliver man mindet om, når man rejser ud i verden, siger Inge Fremming. Foto: Pia Larsen