Lokal repræsentant modtog ærespris

I weekenden modtog hjerneskadekoordinator Signe Vinther Mølgaard fra Odsherred Kommune på vegne af alle landets 98 kommuner Hjernesagens Ærespris 2022 for deres vigtige indsats for de hjerneskaderamte og deres pårørende, som efter ophold på hospitalet vender hjem til en helt ny hverdag med behov for hjælp og støtte.