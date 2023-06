LGBT-foreningen arrangerer regnbuedag i september

Musik, talks, oplysning og dialog er omdrejningspunkterne, når foreningen Under Regnbuen, Odsherred (URO) sammen med en række samarbejdspartnere, arrangerer Regnbuedag i Nykøbing den 30. september.

– Det skal være en dag med information og oplysning til dem, der gerne vil være klogere på LGBT+ i provinsen, men det handler i høj grad også om synlighed for LGBT-mennesker, fortæller næstforperson i URO, Bine Feldbæk Siefert.

Blandt samarbejdsparterne finder man både Odsherred Teater, Odsherred Bibliotek og kulturhuset og Ung i Odsherred.

Regnbuedagen udspringer oprindeligt af et ønske om en pride i Odsherred, men da Holbæk oplevede stor succes med deres arrangement sidste år og besluttede at gentage det i år, blev vurderingen, at området ikke var stort nok til to ens arrangementer.

– Vi gik i tænkeboks, og har nu fundet andre veje med regnbuedagen. Vi bakker op om Holbæks pride, og de bakker op om os, siger næstforpersonen.

Foreningen URO arbejder for LGBT+ personer i alle aldre i Odsherred, men et særligt fokus er at sikre børn- og unge får den bedste start på tilværelsen, og gennem information og sociale netvært at forbedre deres vilkår senere i livet.