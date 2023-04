Leg med rollerne: Opera-herrer klar til at slås om den skønne Adinas gunst i Elskovsdrikken

Når Opera i Provinsen til juni sætter Donizettis opera “Elskovsdrikken” op i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland, er det i en ny dansk udgave, hvor handlingen er flyttet fra en italiensk landsby i 1830 til den lille havneby Rørvig.

Operaens kvindelige omdrejningspunkt, den unge landsby-kvinde Adina, synges af sopran Frederikke Kampmann – i den nye opsætning driver hun Rørvig Badehotel.

Da Opera i Provinsens kunstneriske ledelse inviterede de fire solister til Anneberg Kulturpark til gennemgang af lokationer og de nye tilretninger i den danske version, måtte Frederikke Kampmann melde afbud på grund af sin rolle i Kristian Lollikes anmelderroste fortolkning af Monteverdis opera “L'Orfeo” på Sort/Hvid i København.

– Vi måtte desværre undvære kvinden, som det hele drejer sig om. Men herreholdet havde en fest med den første leg med rollerne, og de er meget parate til at slås om Adinas gunst, når hun ankommer.

– Hvem mon hun vælger; vælger hun overhovedet én af dem? Og virker elskovsdrik overhovedet, eller er det bare en flyversjus, lyder det muntert fra Anna-Louise Herskind Porret, kunstnerisk leder af Opera i Provinsen.

De tre herre-solister i Opera i Provinsens opsætning af “Elskovsdrikken” i Anneberg Kulturpark – fra højre tenor Per Jellum, (Nemorino), baryton William Jønch Pedersen, (Belcore), og baryton David Kragh Danving, Dulcamara. PR-foto: Paul Mai

Bondedreng mod sergent

Ifølge Porrett er Anneberg Kulturparks historiske miljø og Gæstehuset, hvor operaen opføres, en perfekt ramme for en dag på badehotellet.

Tenor Per Jellum synger partiet som den generte bondedreng Nemorino fra Rørvig, der er top-forelsket i Adina – ejer af Rørvig Badehotel og ikke lige til at indfange. Belcore, sunget af baryton William Jønch Pedersen, er en flot sergent i Søværnet, og er også på jagt efter den smukke kvinde.

Og så er der fidusmageren Dulcamara, der synges af bariton David Kragh Danving; en omrejsende kvaksalver, der vender op og ned på livet i lille Rørvig med sine fupnumre, til stor morskab for badehotellets gæster og personale, sunget af Opera i Provinsens kor.

Operasangerne Per Jellum, tenor, William Jønch Pedersen, baryton, og David Kragh Danving, baryton, sammen med dirigent Jonas Viggo Pedersen og kunstnerisk leder Anna-Louise Herskind Porret. PR-foto: Paul Mai

Solisterne skal nu øve målrettet på rollerne, inden de møder op til første musikalske prøve den 8. maj, fortæller Anna-Louise Herskind Porret, der sammen med dirigent Jonas Viggo Pedersen udgør instruktør-teamet.

Pianist David Lau Magnussen leverer musikken ved flygelet.

Prøveforløbet på scenen i teatersalen i Anneberg Kulturpark begynder 19. juni sammen med Opera i Provinsens Kor. Der er premiere den 29. juni, og der spilles i alt fire forestillinger.

– Her to måneder før premieren er der allerede solgt en fjerdedel af de nummererede pladser. Interessen for lokal opera er stor, siger Anna-Louise Herskind Porret.

Hærværk mod teltet

– Opera i Provinsen er lykkelige for samarbejdet med Gitte Klausen og Anneberg Kulturpark, der har taget imod os med stor opbakning, siger den kunstneriske leder.

Sidste års publikums-succes, den nyskrevne opera “Turisten”, blev opført i et stort telt i Nykøbings gågade.

– Desværre var det svært at få mulighed for at spille og øve i gågaden. Og vi tabte penge på projektet, fordi det store, lejede telt, blev udsat for hærværk og måtte repareres for en større sum, siger Anna-Louise Herskind Porret.