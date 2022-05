Del via email

Bliver Rema 1000s anlægsplaner på Lårbakken til noget? Det er der nu opstået tvivl om efter, at man er blevet opmærksom på, at der knytter sig betydelige antikvariske interesser til området, som nu på afklares. Det planlagte boligbyggeri på bakken kolliderer muligvis med resterne af en kongelig jagtgård fra 1500-1600-tallet. Jagtgården nævntes så sent som ved matriklen 1688.