Læserbrev: Jeg er opvokset på ryggen af Lumsås

Jeg er opvokset på ryggen af Odsherred. I Lumsås. Nogle aftener gik min far og jeg til en udsigtspost, og så talte vi krigsskibene som mere eller mindre altid havde øvelse i enten Sejerø Bugten eller i Kattegat. Det var sådan, jeg lærte at tælle. Jægerflyene var også en helt naturlig del af luftrummet, og efter at det berømte missil i bogstavligste forstand landede i baghaven til vores sommerhus, den mandag morgen, hvor vi spiste morgenmad i sommerhuset, har jeg haft et mildest talt anstrengt forhold til jagerne, når de bryder lydmuren. Lyden af et piskesmæld sender mig direkte tilbage til Pilelunden 9, den mandag morgen.