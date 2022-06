Et nedrivningstruet sommerhus har bragt sindene i oprør i Rørvig, hvor en protestbølge er på vej. Den tidligere bevaringsforening for stedets natur og bebyggelse er sammen med husets naboer harmfulde over, at et byggefirma vil erstatte det gamle hus fra omkring 1920 med fire nye udlejningshuse på en stor grund tæt ved Højsandet. Og godt det samme – det drejer sig om Odsherreds kulturarv.