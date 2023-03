Højt humør: Jubilæumsløb runder 300 tilmeldinger

Mere end 300 har nu sikret sig startnummer og har dermed en unik mulighed for at løbe hele vejen rundt om Lammefjorden.

For nylig rundede Løbe- og Motionsklub Asnæs 300 tilmeldinger til løbet, der markerer 150 året for inddæmningen af Lammefjorden, og man skal nok ikke vente for længe, hvis man vil sikre sig et startnummer, vurderer klubben.

– Dels stiger prisen den 1. april. Så er det slut med early bird-billetter, og vi har et deltagerantal på maksimalt 500 både af hensyn til trafik og logistik og for selve afviklingen af løbet, uddyber løbeklubbens formand, Marianne August Kryger.

Leif Larsen, Heidi Christensen (i midten) og Marianne August Kryger er alle med i styregruppen for det store jubilæumsløb på Lammefjorden, hvor der er godt gang i salget af startnumre. Foto: Marianne Nielsen

Siden styregruppen, som består af både løbeklubmedlemmer, repræsentanter for Audebo Pumpestation og Lammefjordens Historiske Forening begyndte forberedelserne er Lammefjorden veje og stier blevet nærstuderet og målt flere gange, og det arbejde fortsætter lidt endnu.

Ruterne skal være præcise, og især maratondistancen på lidt over 42 kilometer langs Nordkanalen skal lige have en sidste finpudsning i april.

– Men det er småting, der mangler. Det har været et stort arbejde at arrangere, og man kan godt mærke, at det nærmer sig, men der er faktisk godt styr på det. Selv medaljen er nu designet, fortæller formanden uden at løfte sløret yderligere for hvordan ser ud.

– Det skal være en overraskelse, lyder det skælmsk fra Marianne August Kryger.

På dagen, den 3. juni, er der åbent hus på Audebo Pumpestation mad og aktiviteter for dem, der ikke snører løbeskoene, men i stedet står klar til at heppe løberne over målstregen.