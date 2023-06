Hededam som sang-vikar: Afbud fra Christiansborg-kendis til maraton

Del via email

Onsdag den 21. juni er der igen Højskolesang-maraton i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, hvor seks kendte sangvælgere hver udpeger to sange fra dele af Højskolesangbogen og causerer over indhold og baggrunden for valgene.

Og så skal der selvfølgelig synges i flok, akkompagneret af seks pianister, der til dagligt er organister i Odsherreds kirker.

Bertel Haarder, tidligere kultur- og kirkeminister og kulturordfører for Venstre, har meldt afbud, og som ny sangvælger er indkaldt tidligere kulturudvalgsformand i Odsherred, Gitte Hededam, (S).

Udover Gitte Hededam er er det Odsherred Teaters leder Leiv Arne Kjøllmoen, Gitte Klausen, direktør i Anneberg Kulturpark, Anni Juul Jensen, Odsherred Erhvervsforum, sognepræst Mikkel Vale, og leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund, der på skift indtager scenen og synger for på deres to sangvalg.

Det syvende maraton

Det er syvende gang, der er Højskolesangmaraton i Pakhuset – et samarbejde mellem Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred, musikskoleleder Bjørn Monberg og Odsherred Musikskole.

Arrangementet begynder klokken 9 med morgenkaffe og opvarmning, klokken 9.30 går første sangvælger på scenen, og klokken 17 slutter dagen.

Højskolesangmaraton i Pakhuset er inspireret af det årlige Maratonsang hos Grundtvigs Forum i Vartov i København, hvor man i 2010 grundlagde traditionen med at synge Højskolesangbogen igennem på årets længste dag – fra kl. 7 om morgenen til solen går ned.