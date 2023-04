Har du set noget? Politiet leder efter motorcykel-tyv

Et ikke nærmere oplyst antal cykler og fem motorcykler er i weekenden blevet stjålet fra en privat bolig på Stenstrupvej i Lumsås i løbet af weekenden.

Efter undersøgelse af stedet, kunne politiet kunne efterfølgende konstatere, at en rude i hoveddøren var blevet knust for at skaffe sig adgang til boligen på et ukendt tidspunkt i løbet af weekenden fra fredag eftermiddag til mandag morgen, hvor indbruddet blev opdaget.

Fra stedet havde en eller flere gerningsmænd stjålet flere cykler samt i alt fem motorcykler af mærkerne Honda og Moto Guzzi. To af motorcyklerne havde nummerplader på, mens de tre øvrige var uindregistrerede, men alle vil nu blive efterlyst som stjålne.

Politiet har foretaget tekniske undersøgelser på gerningsstedet og afventer nu resultatet heraf med eventuelle oplysninger, der kan være med til at identificere en eller flere mistænkte.

Nogle naboer i området er blevet kontaktet af politiet, men ingen har tilsyneladende set eller hørt noget mistænkeligt i løbet af weekenden.

Til trods herfor ønsker politiet dog stadig oplysninger fra personer, der måtte enten have set personer eller måske fremmede køretøjer i området, eller at høre fra personer, der måtte have oplysninger om de stjålne køretøjer.

Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.