Mand anholdt og sigtet for vold og trusler med oversavet jagtgevær

En 26-årig mand fremstilles her til formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med begæring om varetægtsfængsling i en sag om vold og trusler med et oversavet jagtgevær.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Efter midnat natten til i dag fik politiet en anmeldelse om, at den 26-årige havde indfundet sig på en adresse i Odsherred, hvor han var kommet i slagsmål med en 25-årig mand. Det udviklede sig, hvorunder den 26-årige truede den 25-årige med et oversavet jagtgevær, oplyser politiet.

Den 26-årige blev anholdt i nat kl. 01.16, hvor politiet fandt jagtgeværet, patroner og kniv, som han blev sigtet for at besidde.

Ved grundlovsforhøret indgår desuden endnu en sag om vold fra Odsherred, som foregik den 23. maj i år, hvor den 26-årige er sigtet for at have forøvet grov vold ved at slå en mand i hovedet med en totenschlæger.

Politiet ønsker forud for grundlovsforhøret ikke at uddybe sigtelserne yderligere, da der kan ske dørlukning ved grundlovsforhøret.