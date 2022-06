Frømænd har trænet soldater fra brutal specialstyrke i Afrika

Danske specialsoldater trænede i flere omgange soldater i Cameroun for at gør dem dygtigere til at bekæmpe pirater i Guineabugten, hvor der sejler danske skibe hver dag. Nu er der mistanke om, at de siden har brugt deres nye færdigheder mod blandt andet civile i deres eget land. Det kender Forsvaret ikke noget til, men erkender, at det er en risiko.