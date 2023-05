Flere penge til skole med mange tosprogede elever

Andelen af to-sprogede elever på Nykøbing Skole er markant i forhold til kommunens øvrige skoler. Det viser en opgørelse, som tidligere på ugen blev præsenteret for børne-, unge- og uddannelsesudvalget.

Hanne Pigonska (V), fmd. børne-, unge- og uddannelsesudvalget. Foto: Per Christensen

Opgørelsen viser, at af de i alt 73 tosprogede elever med krav på undervisning i dansk som andet sprog i år, er de 40 af dem tilknyttet Nykøbing Skole.

– Centreringen har nok flere årsager, men det betyder jo, at Nykøbing Skole i særlig grad har mange tosprogede. Derfor får de ekstra penge, og vi vil i udvalget se på, om vi kan finde yderligere opbakning i form af flere midler, siger udvalgsformand, Hanne Pigonska (V).

– I virkeligheden er det en fordel med multikulturelle skoler. Det viser undersøgelser. Men det skal jo ikke tage overhånd, og det vil vi gerne sikre os, at det ikke gør og samtidig sikre os, at både elever og forældre begriver,at det er vigtigt at kunne dansk, så børnene kan få det voksenliv de ønsker, siger hun videre.

Udvalget besluttede også at afholde en temadrøftelse, hvor mulighederne for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af tosprogede familier i kommunen drøftes.

Der er igangsat en indsats for at sikre at de tosprogede børn, som er født i Danmark eller har været her siden de var små, kan forstå og tale dansk inden de starter i skole.

Kommunen arbejder også løbende på at få løst konkrete problemstillinger i forhold til de tosprogede børn i dagtilbud, så de er så skoleparate som muligt, når de starter i skole.