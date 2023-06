Politisk udvalg får rådgivergruppe

Interessegrupper og erhvervsorganisationer kommer nu tættere på de politiske beslutninger. Det sker blandt andet ved at tilknytte et såkaldt advisory board, et rådgivende organ, som skal kvalificere beslutningsprocessen i udvalget med ekspertviden.

Tilknytningen af den rådgivende gruppe er en del af den nye politiske aftale, som syv partier underskrev på Grundlovsdag.

– Udvalget er ganske dygtige, og vi består også af selvstændige erhvervsdrivende, men vi dækker jo ikke hele erhvervslivet, og derfor er et advisory board en god mulighed for at have direkte kontakt med store dele af erhvervslivet, siger udvalgets formand, Mathias Hansen (V).

Geopark Odsherred, Visit Odsherred, Odsherreds Erhvervsforum, Erhvervshus Sjælland og DI indbydes til at få et sæde i rådgivergruppen. Derudover kan der inviteres relevante aktører ind til at deltage i forhold til sager der behandles.

Etableringen af det rådgivende organ til det politiske udvalg er et supplement til forvaltningens arbejde, og ikke et udtryk for at administrationen ikke gør det godt nok.

– Administrationen er dygtige til det de skal være dygtige til, og erhvervslivet er dygtige til det de skal være dygtige til, samler vi de to ting tror jeg vi får et fantastisk resultat. Det er vel grundlæggende det man kan kalde kollektiv intelligens, mener Mathias Hansen.