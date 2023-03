En glødende ildsjæl fylder 75

Fødselsdag: Onsdag fylder Karsten Højholdt, bedre kendt som Pejsemanden, 75 år. Den beskedne mand er et kendt ansigt i Høve, hvor han ejer flere ejendomme, og er et stort aktiv for lokalmiljøet. Men det var et tilfælde, at det var i Høve, han lagde sin forretning.