Ejer af hundepension var sikker: Kommunen gav dispensation

Vejen til retssal E i byretten i Holbæk har været langsommelig og en af de mere snørklede. For selvom retslokalet egentlig er nemt nok at finde, så skulle gå to et halvt år fra den dag i august 2020, hvor Stine Zachariassen stævnede Odsherred Kommune, til dommeren kunne bede sagens parter tage plads i stolene.