Kampdag: Det nytter ikke at kæmpe alene

Hvad betyder kvindernes kampdag for dig?

Dagen i sig selv betyder ikke så meget for mig og jeg gør ikke noget særligt på dagen. Men jeg er – især i de senere år – blevet meget bevidst om at vi stadig ikke er helt i mål med ligestillingen. Vi har det på papiret, men der er et stykke vej, før at vi også har det i realiteten.

Jeg er blevet meget bevidst om de kvinder der har banet vejen, her tænker jeg på blandt andet Ritt Bjerregaard og Lise Nørgaard og er dem dybt taknemmelig over deres utrættelige arbejde.

De har gjort det muligt for mig at varetage den funktion jeg har idag og tænker dermed at jeg også har en rolle som kvindelig borgmester i at være et forbillede for andre kvinder og dermed at jeg også har et ansvar for at bane vejen yderligere for de kommende generationer.

Karina Vincentz, Nyt Odsherred, blev den fusionerede Odsherred Kommunes første kvindelige borgmester ved kommunalvalget i 2021. Foto: Claus Sørensen

Hvad har kvinder at kæmpe for anno 2023?

Danmarks er et af verdens mest ligestillede samfund, dog ikke når vi taler om topposter. Der er langt flere mænd i bestyrelseslokaler og med direktørstillinger end kvinder. Der er stadig noget om, hvordan vi omtaler kvinder i ledende stillinger, der kan blive bedre. Men den største kvindekamp, ser jeg for alle de af verdens kvinder, der ikke har adgang til fri abort, som ikke kan forsørge sig selv og som derfor er afhængig af en mands velvilje. Mange kvinder i verden er udsat for social kontrol, det er den største kvindekamp anno 2023.

Hvad har været din vigtigste kamp?

Den vigtigste kamp jeg har haft, har klart været imod den cancersygdom, jeg blev ramt af i 2015. Det er en kamp, som har gjort mig stærkere og mere bevidst om at få opnået de mål der er vigtige for mig. Men også en kamp, der har lært mig, at det ikke nytter at kæmpe alene. Man har brug for mennesker omkring sig, man kan kæmpe sammen med og en vished om, at på ens yderste dag, så har man brug for at vide at man har gjort sit bedste i alle henseender – og det prøver jeg hver dag at arbejde efter.