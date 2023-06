Debat: Læser journalisterne ikke referaterne fra udvalgsmøderne ?

Lis Ingemann og Søren With, medlemmer af Odsherred Byråd for Socialdemokratiet

På Børne- unge og Uddannelsesudvalget møde i går (tirsdag, red) havde vi en drøftelse af budgettet for næste år. På mødet blev det hurtigt klart for Socialdemokratiet at der var en bred enighed om at støtte en del af Socialdemokratiets forslag, netop den del om at sende de mange gode budgetforslag videre i processen da vi endnu ikke kender den samlet økonomiske ramme. Dog var der ikke enighed om at støtte den anden del af Socialdemokratiet forslag om allerede nu at fjerne 2 budget forslag. Det første forslag Socialdemokratiet ønsker at fjerne, er at sætte forældrebetalingen op på vores dagtilbud. Det andet var at betale forældre penge for at passe egne børn i eget hjem.

Når man læser avisen i dag (onsdag, red) fremgår det ikke at Socialdemokratiet støttet af SF fremsatte det forslag, hvilket man dog kan læse i referatet fra mødet.

Svar fra Nordvestnyt

Christian Dahl, Odsherred-redaktør

Nordvestnyt og sn.dk forsøger at dække det politiske liv i Odsherred tæt. Det gør vi med journalistisk vinklede artikler. Ikke med detaljerede referater.

For at kunne informere vores læsere bedst muligt følger vi ikke kun med i byrådsmøderne, men dækker også udvalgsmøderne. Her er der ikke adgang for journalister, og referaterne bliver ikke offentliggjort samme dag, som møderne holdes. Derfor er de første artikler fra udvalgsmøder skrevet på baggrund af interview med udvalgsformændene.

Nordvestnyt og sn.dk skriver meget gerne om de politiske uenigheder, tvister og konflikter, der er. Altid ud fra en konkret vurdering.