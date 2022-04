Dårlig bytur for hidsig bilejer

Nykøbing: Fredag aften var lokalbetjentene fra stationen i Asnæs på patrulje, hvor de omkring kl. 23.00 lavede en værtshuskontrol på en beværtning på Lindealle i Nykøbing Sj. Mens patruljen var på stedet, kom en bil kørende i frisk tempo, parkerede foran værthuset og føreren gik hidsigt indenfor. Betjentene fulgte efter og fik stoppet føreren af bilen, som viste sig at være en 21-årig mand fra Nykøbing Sj., som var på vej ind for at afklare et økonomisk mellemværende med en gæst på stedet.