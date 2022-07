Har mere tid til at gå tur med hunden

Del via email

Ved valget i november tabte Thomas Adelskov (S) sin borgmesterkæde til Karina Vincentz (NO). Men det betyder ikke, at han går ubeskæftiget rundt som forhenværende borgmester. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) udnævnte ham således tidligere på året som formand for Arbejdsmarkedets Feriefond.