Del via email

Endnu en gang har tragedien ramt i krydset Tinghulevej og Gl. Nykøbingvej. En 49-årig mand fra Ishøj blev mandag eftermiddag dræbt i en trafikulykke i krydset, som mange gange før har været ramt af uheld og ulykker.

Ulykken skete få minutter i fem, og flere ambulancer, en akutlægebil samt lægehelikopter blev straks sendt til stedet.

Politiet var fremme få minutter efter anmeldelsen og ydede sammen med redningspersonalet førstehjælp til tre personer i den involverede personbil og en fører i en større varebil, oplyser Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Redningspersonale kæmpede for at redde alle de implicerede i ulykken, men desværre stod den 49-åriges liv ikke til at redde. Foto: Henning Lundhøj

Føreren af personbilen blev også alvorligt kvæstet i ulykken, men er uden for livsfare. Foto: Henning Lundhøj

En 36-årig mand fra Nykøbing Sj., der havde været fører af varebilen, blev bragt til skadestuen til kontrol for eventuel tilskadekomst som følge af uheldet. Hans varebil, der havde skader i fronten, var standset liggende på siden og delvist i en vejgrøft.

Den 36-årige blev skønnet chokeret, men ikke påvirket af alkohol efter en alkometertest.

En 41-årig mand fra Ishøj blev reddet ud fra førersædet i personbilen og efterfølgende i lægehelikopteren fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev indlagt til undersøgelse og behandling efter alvorlig tilskadekomst som følge af påkørslen. Rutinemæssigt blev der udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for eventuel påvirkning af enten alkohol eller euforiserende stoffer under kørslen.

Hans personbil havde kraftige skader på hele sin venstre side og holdt på vejen i krydsets sydvestlige hjørne.

En 42-årig kvindelig passager fra Ishøj blev reddet ud fra forsædet i personbilen og også kørt til kontrol på skadestuen for eventuelle behandlingskrævende skader.

Erklæret død på stedet

En 49-årig mand fra Ishøj havde siddet som passager på bagsædet i personbilen. Han var også kommet alvorligt til skade som følge af påkørslen, og trods intensiv førstehjælp lykkedes det ikke sundhedspersonalet at redde hans liv, så en læge måtte erklære ham for afgået ved døden på uheldsstedet, inden han blev bragt til et sygehus. Hans pårørende er blevet underrettet.

En bilinspektør blev tilkaldt til uheldsstedet for at undersøge både uheldsstedet og de implicerede køretøjer.

Den foreløbige konklusion efter bilinspektørens undersøgelser og afhøringer var, at den 41-årige som fører af personbil var kørt ad Gl. Nykøbingvej mod syd og videre i sydlig retning frem over vejens stoplinje, så han under passage af Tinghulevej blev ramt i venstre side af den 36-årige, som førte varebilen i vestlig retning ad Tinghulevej.

Rednings- og oprydningsarbejdet var afsluttet kort før kl. 21.00, så trafikken ad begge veje kunne normaliseres.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet og afventer nu erklæringer fra både den udtagne blodprøve af den 41-årige samt efter bilinspektørens undersøgelser, før politiet kan træffe en afgørelse om sagens videre forløb.

Fartkontrol uafhængig af ulykke

Tirsdag morgen holdt færdselspolitiets fotovogn på Lårbakken og blitzede bilister i begge retninger, hvis de lænede sig lidt for hårdt på speederen. Kvinden, der passede fotovognen, oplyste dog, at fartkontrollen var en del af den helt normale rutine og ikke havde noget at gøre med den tragiske ulykke, som skete ganske tæt på det sted, hvor fotovognen holdt.