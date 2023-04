Naturen blev 44 kilo affald lettere

Del via email

Ordrup Friluftsgård og NaturplejerKorpset gentog succesen med en fælles

affaldsindsamling, og intet mindre end 20 store og små kickstartede påskeferien med

skrald, solskin og havluft ved Nekseløbugten.

Nogen samlede langs vejen, mens andre samlede på stranden. Det blev til 44 kilo affald,

hvoraf det meste stammede fra vejen. Der var rigtig mange glasflasker, men også

byggematerialer og forskellig blød plast, blandt andet noget meget aktuelt: en lille pose,

der havde været chokoladepåskeæg i.

Stranden bød blandt andet på gammelt jern, farverige rebstumper, patronhylstre, et par

golfbolde og en gammel 5 øre-mønt.

⁃ Sommetider drømmer vi om, at tingene kunne fortælle, hvordan de er havnet, hvor de

er. Mønten lå mellem stenene nede i vandkanten og ventede jo nærmest bare på at

blive fundet. Golfbolde er også pudsigt at finde langs Nekseløbugten, for der er da et

godt stykke til nærmeste golfbane, fortæller NaturplejerKorpsets tovholder Signe

Eurén Mortensen.

Efter dagens dont var der vand fra Ordrup-Købmanden og frugt fra Rema 1000 i

Fårevejle.