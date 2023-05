32-årig anholdt i befamlersag

Politiet har anholdt en 32-årig mand, som er mistænkt for at have befamlet to teenagere i en bus i Nykøbing Sjælland.

Mandag aften anmeldte en 15-årig pige fra Nykøbing og hendes 16-årige veninde, at de var blevet befamlet af en fremmed mand i en bus. Pigerne var ved Nykøbing Station steget ind i en bus, hvor de på skift var blevet befølt flere steder på kroppen uden på tøjet af den fremmede mand, der bagefter var forsvundet fra området.

Politiet fik afhørt de to piger om deres oplevelser, og ud fra deres forklaringer samt øvrig efterforskning i sagen havde politiet allerede tirsdag mistanke til en bestemt mand, der kunne have krænket pigernes blufærdighed i bussen.

Det betød, at politiet tirsdag aften kunne anholde en 32-årig mand fra Litauen, som er mistænkt for at have krænket to piger.

Strafferetsligt findes der i den type sager tre niveauer. Det spænder fra blufærdighedskrænkelse over anden kønslig omgang end samleje til voldtægt.

– Her er vi absolut i den laveste ende af den mildeste kategori, vurderer Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet traf i anden anledning den 32-årige ved Holbæk Sygehus, hvorefter han blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Den anholdte litauer blev afhørt til sagerne og efterfølgende løsladt. Sigtelserne er opretholdt, så han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne strafferetlig skal afgøres.