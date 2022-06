11. juni 2022

Hvis man lørdag den 2. juli skal til fødselsdag i Kalundborg, eller bryllup i Korsør er det en god ide at læse med her. For når Tour de France feltet den dag kører igennem Holbæk Kommune, er ruten spærret for passage fra klokken 9 om morgenen til klokken 15 om eftermiddagen