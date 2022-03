Politiet blev natten til lørdag kontaktet af en vaks anmelder klokken 4.33. Han kunne se, at flere personer var i færd med graffitimaling på togvognene, der holdt neden for Kornbakken i Næstved. Kort efter kom en patrulje, hvor tre mænd mellem 20 og 26 år blev fanget med spraydåser på sig. Den ene kom fra Roskilde, mens de to andre er fra Næstved. De tre blev anholdt og sigtet for groft hærværk.