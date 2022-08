Mandag klokken 18.15 standsede en politipatrulje to knallertkørere på Øverup Erhvervsvej, der så ud til at have en del mere fart på, end deres knallerttyper tillader. Derfor blev deres knallerter taget med på politistationen, hvor de nu skal undersøges for, om de er ændret, så de kan køre hurtigere end tilladt.