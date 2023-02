Billedserie: MGP-fest i storcentret blev en succes

– Vi havde et ønske om at holde årets sejeste MGP-fest, og det synes vi i den grad, at vi lykkedes med. Stemningen var afslappet og hyggelig, og børnene var oplagte og hyggede sig med alle de aktiviteter, vi havde stablet på benene, siger centerdirektør Alida Christiansen med et smil.

Foruden storskærmen, hvorpå årets MGP-show blev vist, var der kreaborde, hvor man kunne lave sit eget MGP-pynt, selfiestation, hvor man kunne tage et MGP-billede, glimmerbar, popcorn, snackbar, seje konkurrencer, og børnene fik selskab af Næstved Storcenters egen maskot Sofus Centermus og flere af BonBon-Lands maskotter, der var med til at sætte gang i festen.

Vi gør det igen…

– Arrangementet overgik fuldstændig vores forventninger. Børnene havde en fest på deres præmisser, og feedbacken fra gæsterne har været helt overvældende, siger en begejstret centerdirektør Alida Christiansen.

Flere har allerede nu efterspurgt en gentagelse af successen til næste år, og det er bestemt ikke udelukket, lyder svaret fra storcenteret.