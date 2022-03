Del via email

Lørdag klokken 23.47 blev en 27-årig mand fra Rønnede standset på Holsted Alle i Næstved. Han kørte i en bil uden nummerplader og havde ikke noget kørekort. På bagsædet lå der et par ny-stjålne nummerplader. Derfor blev manden sigtet for kørsel uden førerret og for tyveri af nummerplader.