Video: Sol, samba og dans i kvarteret

Det er en fest, og forberedelserne har stået på den seneste uge. Denne fredag 9. juni er forældre og beboere i Kildemarkkvarteret udenfor eller på udkig fra vinduerne.

Det er nemlig den store sambadag. Dagen med lyden af sommer fra godt 250 børn fra Kildemarkskolen – nu Ellebækskolen afd. Kildemark – der holder en nu 29 år gammel tradition i live.

Jamaica, Jamaica…

Manden med fløjten er stedig Jens Ulrik Simonsen. Sammen med hustruen Ulla Brit Simonsen har de besøgt på skolen i dagene op til den store dag. Takter, sange og kænguruhop er indøvet – præcis som de har gjort det så mange gange før.

– Jeg vil ha’ en is af mor – den skal være kæmpe stor… Jamaica, Jamaica, Jamaica – vi danser hele natten…

Det kæmpe børnekors stemmer giver genlyd mellem boligblokkende, hvor de store sambapiger forrest i optoget danser på stedet mens trommerne buldrer taktfast.

Sol igen – naturligvis

Det siges at 29 år siden, der for første gang blev arrangeret sambaoptog på Kildemarkskolen. Ingen husker det helt præcise årstal, men sikkert er det, at det var den daværende lærer, Lisbet Carstensen, der var med til at finde på den gode idé.

Denne fredag er solen igen med det fine arrangement. Optoget danser og hopper til musikken. Sambamester Jens Ulrik Simonsen stikker en high-five til nogle af de voksne. Der har kun været et år, hvor vejret drillede, og der måtte findes en anden dag til optoget.

På gensyn og genlyd til næste år, hvor 30 år med sambadans bør fejres…