Sønderjyske køber Næstved-profil

Offensivspiller Mads Agger er fortid i Næstved Boldklub efter én sæson i den sydsjællandske 1. divisionsklub.

“De grønne” har således mandag offentliggjort, at de sælger 23-årige Agger til 1. divisionsrivalerne Sønderjyske.

Mads Agger har fået en treårig kontrakt i Sønderjyske, der gælder frem til sommeren 2026.

Sønderjyske-chef Esben Hansen fortæller, at man længe har holdt øje med Agger.

– Det er en spiller, vi har fulgt længe, og vi er glade for, at han nu er på plads i Sønderjyske Fodbold. Han er en alsidig spiller, der kan give yderligere dimensioner til vores i forvejen stærke offensiv. Han har leveret på et højt niveau for Næstved Boldklub, og vi er overbeviste om, at han kan udvikle sig yderligere i vores setup. Han er en ung, fremadstormende spiller, der kender ligaen, og han har også nogle menneskelige egenskaber og værdier, der gør, at han kommer til at passe godt ind i den gruppe, vi allerede har, fortæller Esben Hansen til klubbens hjemmeside.

Mads Agger scorede seks mål for Næstved i den forgangne sæson, hvor han har været en stor profil.

– Det er altid svært at skulle sige farvel til en spiller af Aggers kaliber, men vi vil heller ikke stå i vejen for en spillers ønsker. Samtidig betyder skiftet også, at Agger kommer tættere på sin familie i Jylland, skriver Næstved BK på klubbens Facebook-side.

En del af strategien

Efter ejerskabet af Næstved BK i december 2020 kom tilbage på lokale hænder, så har det været strategien at udvikle og hente unge spillere med salgspotentiale.

Og med millionsalget af Mileta Rajovic til Kalmar FF i vinters og nu salget af Mads Agger til Sønderjyske – to spillere som den sydsjællandske klub begge har hentet gratis i henholdsvis FC Roksilde og Skive – så er det en strategi og satsning, som allerede har giet pote.

– Det er fedt at se, den her strategi virker. Vi skulle gerne hvert år se, at der er en eller to spillere, som kan ryge afsted i fornuftige salg, lyder det fra Næstved-direktør Peter Nielsen, der dog ikke vil oplyse Aggers salgspris. Men en bred interesse for offensivprofilen har været medvirkende til, at sydsjællænderne har landet en god aftale.

– Der har også været andre klubber, der har været ude efter Agger. Men Sønderjyske har været mest konkrete, og de var også allerede ude efter ham i vinters. Det har lige taget noget tid at blive enige om prisen. Men jeg tror begge klubber er rigtig godt tilfredse med, hvad det er endt ud med – det er tre glade parter, siger Peter Nielsen, der oplyser, at klubben i noget tid har været i gang med at finde en offensiv erstatning.

Sønderjyske sluttede i den forgangne sæson nummer tre i landets næstbedste række, mens Næstved blev nummer fem.