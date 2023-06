Slingren endte med sigtelse for indbrud

Påvirket mand fra Herfølge stoppet i Glostrup står formentlig bag indbrud på Vesterhave.

Indbrudstyve kommer vidt omkring, kan man konstatere, i og med Københavns Vestegns Politi mandag morgen standsede en bil, som slingrede gennem Glostrup. Der var tre mænd i bilen, og føreren – en 26-årig mand fra Herfølge – viste sig at være påvirket. Han blev derfor anholdt og sigtet.

I bilen blev der fundet forskellige genstande, som kunne stamme fra indbrud, heriblandt et bonuskort, som viste sig at være stjålet ved et indbrud i et sommerhus på Monasvej på Vesterhave.

Sommerhusejeren bekræftede, at der var brudt en dør op til sommerhuset, og at der var stjålet flere forskellige ting. Den 26-årige blev herefter sigtet for indbruddet og for en stribe andre indbrud i sommerhuse på Vesterhave, der var begået i den forløbne weekend.