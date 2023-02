Del via email

Politiet blev tirsdag eftermiddag kaldt til Gammel Holstedvej i Næstved, hvor en mand optrådte forvirret og opfarende. Det var en 50-årig mand fra Roskilde, som virkede noget ude af balance, og for at skabe ro på stedet blev han anholdt klokken 18.23. Da politibetjentene undersøgte den 50-årige, fandt de 105,1 gram amfetamin og 99 gram hash, og han blev herefter sigtet for salg af ulovlige stoffer.