Del via email

Fredag aften blev en 27-årig mand standset for narkokørsel ved Industrivej i Rønnede. En 20-årig mand fra Næstved blev stoppet af politiet lørdag klokken 03.29 for spirituskørsel ved Rådmandshaven. Ved Østre Ringvej blev en 26-årig mand fra Glumsø stoppet for spirituskørsel søndag klokken 05.30.