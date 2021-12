Nyt netværk vil afhjælpe afhængighed

Har du en afhængighed? Så kan det være netværket SMART Recovery er noget for dig. Netværket er netop rykket ind i Frivilligcenter Næstved og hjælper personer med at undgå alle typer afhængighed. Det foregår ved, at man mødes anonymt med andre med en afhængighed og en frivillig facilitator, som hjælper med redskaber til at tackle afhængigheden i dagligdagen.