Narkotika: Sigtelser næsten fordoblet på seks år

Næstved: En 17-årig dreng i grundlovsforhør for salg af kokain. Fem personer varetægtsfængslet for omfattende narkohandel: 1,9 kilo kokain presset, pakket, forarbejdet og videresolgt. En 29-årig mand idømt tre års fængsel for narkosalg gennem det sociale medie Snapchat med profilen Krystalpowder4700.