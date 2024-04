<p>I februar og marts sidste år var det gedigent stormvejr på Museum Sydøstdanmark, som blev hængt ud for at have et giftigt arbejdsmiljø. Efterdønningerne herfra kan nu aflæses i regnskabet for 2023, som er endt med et underskud på 2,1 millioner kroner. Penge som skal hentes ind igen i indeværende år.</p>