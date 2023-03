Mister lukker i storcentret: Satser på butik i city

– Vores muligheder for at vise vores brede udvalg af kollektioner har været begrænset i butikken i storcenteret fordi der har været for lidt plads. Derfor har vi ofte oplevet, at kunderne søger ind til vores butik i Næstved bymidte, fortæller Jesper Abildgaard.

Indehaveren af Mister Næstved beskriver Mister i bymidten som et multihus på 950 kvm.

Jesper Abildgaard går en ny tid i møde og glæder sig til at gøre butikken i Kindhestegade 12 endnu stærkere og tager udgangspunkt i butikkens matra: God service går aldrig af mode. Foto: Dorte Rye Silbo

– Centrets åbningstider gør det samtidig svært at tiltrække og fastholde de gode medarbejdere. De bliver nu samlet under et tag. Sammen med vores andre afdelinger af erhverv, skole og produktion bliver potentialet for synergierne bedre, fortsætter Jesper Abildgaard.

Festtøj er også en af Misters kompetencer med et bredt udvalg og en tilretning på kort tid. En skrædder er ansat, og servicen kan man tage at føle på. Hvis et jakkesæt kræver tilpasninger bliver det klar til brug samme aften.

Midtbyen skal tales op

Som Næstved-dreng brænder Mister-direktøren for at tale midtbyen op. Den skal styrkes, og han vurderer, at Misters mange kunder fra oplandet lokker folk til byen.

– Vi skal blive ved med at stå sammen i byen, og det vil jeg rigtig gerne være med til, tilføjer han.

Indehaver af Mister Næstved, Jesper Abildgaard, vil samle sine dygtige medarbejdere i Misters multihus i Kindhestegade og lukker butikken i Næstved Storcenter. Foto: Dorte Rye Silbo

45-årige Jesper Abildgaard deler alder med Mister butikken i Næstved, og har været indehaver siden 2015, da han overtog roret efter Preben Olsen.

Mister i Næstved Storcenter indleder et flyttesalg med masser af varer. De sælges fra onsdag 1. marts indtil butikken lukker midt i april.