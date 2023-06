To år på jernhesten: Daniel nærmer sig Mongoliet

Otte liter vand på cyklen øger vægten på oppakningen yderligere og det mærkes i pedalerne. Man skal forestille sig en tur alene på jernhesten i godt 40 graders varme, konstant sol og iklædt tøj fra top til tå – kun med en sprække åben til at holde øjnene fri for at kunne orientere sig på den 560 kilometer lange tur gennem ørkenen i Saudi Arabien.

Saudi Arabien i februar 2023. En tiltrængt pause i ulidelig varme i den 560 kilometer lange tur gennem en sandørken. Kun ti har kørt på strækningen på cykel før Daniel Sørensen. Vejen blev færdigbygget i 2021 og næsten alle bilister stoppede for at høre, om danskeren havde brug for mad og vand. Privatfotos

Daniel Sørensen ved, at han var blandt de første ti, der har taget turen på cykel. Efter 280 kilometer findes en tankstation og et lille supermarked. Der er en grund til at området kaldes “Det Tomme Område”, indtil der blev etableret en helt ny vej i slutningen af 2021.

Anholdelser, krig og styrt

Daniel Sørensen løb aldrig tør for vand, for næsten alle de biler, han mødte på vejen stoppede, og venlige mennesker tilbød både vand og mad til den mystiske cyklist alene på den sorte stribe.

Turen gennem ørkenen regnes for et af højdepunkterne på turen, som begyndte mandag 14. juni 2021. I øjeblikket befinder 40-årige Daniel Sørensen sig i noget der ligner begyndelsen på slutningen af sin rejse.

Han har oplevet pludselige anholdelser, krig og er blevet kørt ned af en bil bagfra. Visum og indrejseforbud mod cyklister har sendt ham på store omveje, og han har været tæt på at opgive målet Mongoliet, men han holder stadig kursen.

Han tog afsted 14. juni 2021. Her et selvportræt fra Slovenien ved en meget gold elv i begyndelsen af august 2021.

Vennerne forstod ham ikke

I øjeblikket er Daniel Sørensen på vej til Tadsjikistan. Der er gået et par uger siden vi havde kontakt med ham fra Dubai, hvor en defekt pedalarm på cyklen satte ham på en ufrivillig pause. Reservedelene var et par uger undervejs, og et opkald fra en cykelinteresseret journalist førte til at han reflekterer lidt over de seneste to års rejse på to hjul.

– Vennerne forstod mig ikke, da jeg solgte min båd og lejligheden på Østerbro i København. Inspirationen fik jeg, da jeg var på en date. Hun var også eventyrlysten, og havde en idé om at krydse Mongoliet på en hest. Vores forhold holdt ikke, men lige siden har jeg haft det med Mongoliet i tankerne, siger Daniel Sørensen og konstaterer, at det bliver på en jernhest i stedet.

Daseferie tog en drejning

Det med familie og børn har ikke været på Daniels liste, for han har altid haft lyst til at se verden, og havde en forhåbning om at det skulle blive arbejdet i bankverdenen, der skulle vise vejen.

Efter otte år i Danske Bank stod han en dag til en kollegas 40 års jubilæumsreception og spurgte ind til, hvad jubilaren havde lavet. Han havde boet det samme sted, konen sørgede for madpakken, og efter en endt arbejdsdag tilbage til hjemmet, sove og op igen til en ny dag…

– Ok, jeg er ved at gro fast, og jeg skal ikke have 10 års jubilæum. Det stod pludselig klart for mig, og kort efter besluttede jeg mig for at sige mit job op, og begyndte med at tage en aktiv cykelrejse til Kroatien. Det var en daseferie, men jeg fandt ud af, at man oplever meget, når man er på cykel og efter en måned besluttede jeg mig for at køre videre.

Nordgeorgien var på alle måder en god oplevelse. Her fejrer Daniel Sørensen nemlig, at han har tilbagelagt 10.000 kilometer i sadlen på sin jernhest.

dani_kainoa på Instagram

Daniel Sørensen havde skrevet en del ansøgninger, men havde ikke trykket “send”. Umiddelbart havde han penge til tre års rejse, men det var også afgørende at fortsætte så længe det var sjovt, og lige nu peger alt i retning af, at fortsætte indtil pengene slipper op.

En tidlig morgen i Saudi Arabien i marts 2023. Daniel Sørensen har ikke haft netforbindelse i nogle dage, og sender det lidt søvnige foto til sin mor i Næstved for at fortælle hende, at han stadig lever.

På Instagram er “dani_kainoa” er han er en opdagelsesrejsende på cykel. Han er egentlig typen, der holder sig under radaren for diverse blogs, men fandt ud af, at billeder og beskrivelser er med til at inspirere andre.

Daniel Sørensen har en gennemgribende grøn tankegang. Derfor er cyklen førstevalg som transportmiddel. I Kroatien begyndte planlægningen af turen, og der var flere dead-ends. Ansøgningen om visum og forlængede Coronarestriktioner øst for Georgien, hvor det ikke er tilladt at cykle.

Billede fra december 2021, hvor Daniel Sørensen tager en vinterferie på Kreta. Da han når Grækenland bliver det for koldt at cykle videre og nogle veje er lukket. Han tager en færge til Kreta og holder vinterferie et par måneder. I februar 2022 kører han Kreta rundt. Strandene er tomme, men delfinerne underholdt.

Kappadokien i Tyrkiet kendt for ballonture og festivaler. Klokken fem om morgenen var der pludselig luftballoner overalt. Det var en af Daniel Sørensens drømme at cykle dertil for at opleve det sammen med de smukke klippeformationer.

Behandlet som en spion

Ruten går syd om Himalaya, og han begynder at cykle mod Armenien og Iran. I Armenien er krigen blusset op, og han må vente i to uger, og historien gentager sig i Iran, hvor der også er uroligheder og man fraråder rejsende at tage ind til store byer i frygt for vestlig indblanding.

– Derfor har jeg ikke ret mange billeder. To gange oplevede jeg at blive stoppet og ført bort af civilt politi. De er trænet til at fange spioner. Jeg fik frataget min telefon og bærbare computer og udsat for et forhør, hvor det var tydeligt, at de var meget professionelle, der var opsat på at vide, hvorfor jeg var der. Heldigvis havde jeg forberedt mig indrejsen i Iran og slettet chatbeskeder. Jeg var rolig, men det var bestemt ikke sjovt, siger Daniel Sørensen.

Det flinkeste folkefærd

Senere hørte han, at det såkaldte informationspoliti havde givet en mand to års fængsel fordi han hostede en engelsk cyklist.

– Men det er det flinkeste folkefærd. Jeg blev alligevel inviteret ind, til trods for risikoen for gæstfriheden.

Daniel Sørensen vil østover mod Mongoliet, men det er ikke muligt at cykle i Pakistan. Indien er også et problem og så er der krig i Myanmar. Han må fortrænge tankerne om Mongoliet – nu er Afrika målet, og han krydser den persiske golf og kommer til Saudi Arabien, hvor en lang tur i ørkenen venter.

Montenegro lige før han krydser ind i Albanien. Crater Lake nationalpark, som deles af Montenegro og Albanien.

Ramt af bilist bagfra

Det er på en støvet landevej, han bliver ramt bagfra af en bil. Bilisten sørgede for at få Daniel Sørensen på hospitalet og den ulykkelige mand betalte for en hovedskanning.

– Det var et stort styrt. Jeg landede på albuerne og slog min ene fod, så det krævede en uges pause i Egypten, siger han og tilføjer at man må forvente et uheld, når man cykler lange distancer.

Heldigvis er intet brækket og skanningen viste ingen skader. 15. marts 2022 står han på en færge til Egypten med et visum, og kroppen får en pause, fordi man ikke må cykle i Egypten, så turen fortsætter i bus.

Nordgrækenland overraskede. Daniel Sørensen troede det var lunere, men der var 15 minusgrader.

Daniel er netop kommet ind i Tyrkiet, og han er meget glad for at sommeren er kommet. Nødspor på tyrkiske veje bruges af traktorer, og de er en drøm at cykle på.

Sorte skyer i Sudan

Drømmen om Mongoliet er langt væk. Retningen er Etiopien, og på vejene i Sudan sætter en utrolig varme Daniel på en prøve, og det er tilmed svært at finde vand og mad. Han prøver at skynde sig, men han kan ikke holde sin egen tidsplan, og det viser sig at være udmærket.

Sudan på dagen før dommedagen, hvor kampene begyndte. Daniel Sørensen kæmper sig frem i tørke og varme og har her et stop på et lille cafeteria, hvor der er snacks og brunt vand i lerkrukker. Dagen efter cykler han ind i Karima, hvor der lød kampe fra en lufthavn kun fem kilometer væk. Det er 15. april 2023.

– Da jeg nærmer mig Karima kan jeg godt se noget røg i horisonten, men jeg er træt og tænker ikke over, at der ikke er skyer i Sudan. Hotelværten fortæller ikke noget, så det er først på værelset, da jeg på Whatsapp ser, at kampene kun er 5-10 kilometer væk, hvor nogle rebeller vil indtage en luftbase.

Et billede fra Sudan, hvor Daniel søger ly for solen. Der kan blive 50 grader vamt, så man slapper af på en seng, der står i træk. – Alle steder uden for EU får jeg lov at komme indenfor – det tør man ikke i EU, siger Daniel Sørensen, som ofte har oplevet at der på magisk vis også dukker aftensmad op til ham.

– Ambassaden siger, at jeg skal blive, til det falder til ro. Jeg er ved at løve tør for kontanter, men efter tre dage taler jeg med nogle lokale, der fortæller at der ikke er nogle problemer mod nord. Det lykkes at få min cykel på en bus, og jeg back-track’er to dage tilbage på den hårde tur, der tog mig to uger, fortæller Daniel Sørensen.

Turen til Sudan – Daniel Sørensen er lige begyndt turen og er meget overrasket over, at temperaturen er hoppet fra 5 til 38 grader på samme dag, hvor han kom fra det sydlige Egypten.

Tæt på at opgive det hele

De lokale var troværdige, og danskeren kommer tilbage over grænsen med en cykel, der har et skævt hjul som følge af ubarmhjertige behandling i lasten.

Tibilisi i Georgien. Her boede Daniel hos en cykelkammerat. Han har ikke cykeltøj på, fordi han venter på cykeldele til sin cykel. Det er i sommeren 2022.

Daniel Sørensen er tæt ved at give op. Det virker umuligt at få cyklen med i busser, og i sin frustration undersøger han muligheden for at flyve ud af Egypten. Flyrejse er en grænseoverskridende nødløsning for en mand, der tænker grønt. Skæbnen vil, at det ikke er muligt, at få cyklen med på et fly direkte til til Dubai, og holder Daniel sig på jorden.

Det lykkedes med hjælp af alle overtalelsesevner – herunder at lave en scene – for at få cyklen med på en bus og både cyklen og Daniels tanker får et hvil i Dubai. Vitale reservedele til cyklen skal lige finde vej til en lokal cykelmekaniker.

Mongoliet er stadig målet

Daniel Sørensen skal tilbage på hesten, og han er igen opsat på at nå til Mongoliet. Det er blevet juni 2023, og efter et tankemylder af overvejelser om mulige og umulige veje og visa er den 40-årige eventyrlystne dansker tilbage på jernhesten.

Solnedgang i Saudi-Arabien. Her skal man være opmærksom på, at den tørre jord kan forvandle sig til en flod, når det pludselig begynder at regne. Derfor er der slået lejr på et højt spot.

– Jeg cykler mod Tadsjikistan krydser ind i Kirgisistan. Planen er, at få et transitvisum til Rusland. Man kan nemlig ikke få et turistvisum, men det skulle være muligt med et transitvisum i Biskieg i Kirgisistan. Spørgsmålet er, om jeg får en uge eller bare tre dage, og det bliver noget med en kombination tog, bus og taxa gennem Rusland. Nu gør jeg alt for at nå til Mongoliet til september – senere må det ikke blive, for så bliver det for koldt, siger Daniel Sørensen.

Han får brug for al sit varme tøj i Kirgisistans bjerge og højsletter. Han vil nå et pas, som fører op i nærheden af 5.000 meters højde, hvor der kun er åben for trafik to måneder om året. På grund af kulden.

Må tage det som det kommer…

I Mongoliets hovedstad Ulan Bator skulle det være muligt at få et kinesisk visum.

– Sådan var det før corona, og via WhatsApp følger nogle der cykler foran mig. De vil vende tilbage, hvordan det går med at få turistvisum. Min plan er klar, men der kan nå at ske meget endnu. Jeg har lært, at man må tage det lidt som det kommer. Men mit mål er helt klart at krydse Mongoliet, siger Daniel Sørensen.

Cyklen har lige været til reparation igen og det koster en dagsrejse for at nå frem til en cykelmekaniker. Han insisterer på, at butikken i Dubai betaler pengene tilbage, for de har ikke gjort deres arbejde godt nok.

Hjem til Næstved til jul

Selvom Daniel Sørensen har været på farten i over to år og for længst har passeret 10.000 kilometer på sin cykel, så ved han at langsigtede planer er vanskelige.

Han er typen, der aldrig giver op, når han har sat sig et mål, og det indbefatter muligheden for at cykle videre til Vietnam og se det andet store hav, inden han igen vender næsen mod Danmark og Næstved, hvor han vil komme hjem og holde jul med sine forældre.

En af de første dage i Oman og mødet med meget venlige og nysgerrige arabere. De havde ikke set mange på en cykel – og slet ikke rejsende. – Jeg kommer videre med mere vand og mad end jeg begyndte med, fortæller Daniel Sørensen

Kun gode mennesker

Det er i hvert fald planen, og til den tid vil han være passeret de 20.000 på Kona jernhesten – måske nærmere de magiske 27.000 kilometer, som tæller for en jordomrejse blandt cykelentusiaster på langtur.

Daniel Sørensen nævner de mennesker han har mødt, og medmenneskeligheden som den fedeste oplevelse.

– Andre lande er på et helt andet niveau, og vi kan lære en masse af, hvordan vi behandler andre. Vi kan lære en masse om fremmede kulturer, som mange ser ned på. Jeg er glad for mødet med alle de mennesker, jeg har mødt på mine omveje, slutter Daniel Sørensen.